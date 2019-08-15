Haberler» Spor» Haber

Sivasspor, Berat İsmail'i denemeye aldı

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren DG Sivasspor, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Berat İsmail'i denemeye aldı.

15.08.2019 16:36 Sivasspor, Berat İsmail'i denemeye aldı
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren DG Sivasspor, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Berat İsmail'i denemeye aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine Sivas'a gelen İsmail, kulüp tesislerinde takımla beraber idmanlara çıkmaya başladı. Son olarak ülkesi Kuzey Makedonya takımlarından Vlazrimi Kicevo'da forma giyen genç futbolcunun performansı beğenilirse resmi sözleşme imzalanacak.

21 yaşındaki stoper Berat İsmail ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:03   Tofaş'ın sağlık sponsoru Medicana oldu
18:02   Jordan Morgan ile Tony Taylor, İzmir'e geldi! Pınar Karşıyaka...
17:55   Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti
17:52   Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi
17:44   Süper Lig'in 1'inci haftasında sakat ve cezalı oyuncular (YENİDEN)
17:38   SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
17:37   Burhaniye'de özel sporcular federasyona teşekkür etti