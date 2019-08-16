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Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

16.08.2019 19:45 Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 21.45'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
(İHA)

Sivasspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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