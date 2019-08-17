Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı şifresiz izle)

Süper Lig yeni sezon ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Her iki takımda yeni sezona yeni teknik direktörler ile başlıyor. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaşırken Beşiktaş ise Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girdi. Uzun bir aradan sonra başlayan yeni sezon ile taraftarlar, akşam oynanacak maçın saatini beklemeye başladılar. Peki, Sivasspor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Yardımcı hakemler Ali Saygın Ögel ile Samet Çavuş iken 4. Hakem ise Sarper Barış Saka. 21.45'de başlayacak Sivasspor – Beşiktaş maçı, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İnternet yayını ise beIN Connect üzerinden olacak.

SİVASSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 27. RANDEVUSU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu akşam 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.

Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

BEŞİKTAŞ'IN SİVASSPOR MAÇI KADROSU

Beşiktaş, Sivasspor ile bu akşam oynayacağı lig maçına eksik bir kadro ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, yarınki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Jeremain Lens'in kırmızı kart cezası bulunuyor.

Avcı'nın, Sivas deplasmanına götüreceği isimler şöyle:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.