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Sivasspor 0-0 Beşiktaş / Canlı anlatım

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinden Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, forvette Güven Yalçın'a şans verdi.

17.08.2019 20:38 Sivasspor 0-0 Beşiktaş / Canlı anlatım

Süper Lig'de 1. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

1' Karşılaşma Sivassporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

9' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre kale ağzına doğru ortasını yaptı ama kaleci Utku topun sahibi oldu.

14' Emre'nin pasında sağ kanatta topu alan Mert Hakan'ın ortasında ön direkte Victor Ruiz topu karşılayan isim oldu.

19' Ljajic'in şık ara pasında Boyd savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı ancak son anda araya giren Caner Osmanpaşa tehlikeyi önledi.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve geçtiğimiz sezonun son maçında kırmızı kart gören Lens Sivasspor maçında forma giymiyor.

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