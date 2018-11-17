Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Süper Toto Süper Ligin 13. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor
maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül
Stadyumu'nda 25 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale
Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.
Maçın bilet fiyatlarının 1. kategori 54, 2. kategori 22, 3. kategori 14,50, 4. kategori 11 ve misafir takımın 14,50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Eylül,Çaykur Rizespor,Sivasspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:37