Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Sivasspor - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor - Rizespor maç biletleri satışa çıktı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'dan oynanacak maçı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek. Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı bilet fiyatları ne kadar? Sivasspor - Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivas'da oynanacak maçın hakemliğini Abdulkadir Bitigen üstlenecek. İbrahim Çağlar Uyarcan birinci, Ali Saygın Öğe'nin ikinci yardımcı hakem olduğu maçta Mustafa Aydın dördüncü hakem olarak yerini alacak. Sivasspor - Rizespor maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLETLER

Süper Lig'in 18. hafta maçlarında Beşiktaş ile oynadığı maçta Sivasspor, 6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 44. dakikada da Mustapha Yatabare'nin attığı goller sayesinde 40 puan ile zirvedeki yerini korudu. Kırmızı beyazlı takım, 19. hafta 2. devre maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Maçı yerinde ve canlı izlemek isteyen futbol severler için bilet fiyatları söyle:

Kategori (VIP) 54 TL

Kategori (Maraton) 27,5 TL

Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL

Misafir tribünü 17,5 TL