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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

24.08.2019 13:06 Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 52e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.

Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. - SİVAS

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

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