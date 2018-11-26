26 Kasım 2018, 18:23
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Sivasspor Çift Kale Maçla Hazırlandı

Sivasspor Çift Kale Maçla Hazırlandı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda, dünkü Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular  salonda çalıştı.
Diğer futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından  koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
İdmanda Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Carl  Medjani ise takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir  maçının hazırlıklarına devam edecek.
  
Hakan Keleş,Başakşehir

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