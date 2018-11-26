Sivasspor Çift Kale Maçla Hazırlandı

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dünkü Çaykur Rizespor
maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı.
Diğer futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
İdmanda Mert Hakan Yandaş
, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Carl Medjani ise takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
Hakan Keleş,Başakşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:23