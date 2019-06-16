16.06.2019 19:00
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Sivasspor'da 3 ayrılık

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Demir Grup Sivasspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje'nin sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona erdiği hatırlatıldı.

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivasspor, Spor

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