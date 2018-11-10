Sivasspor'da 3 Futbolcuya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'da 3 futbolcu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde yarın Beşiktaş
ile yapacağı maç için İstanbul
'da bulunan kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcular Arouna Kone, Paul Papp
ve Erdoğan Yeşilyurt
için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda 3 futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Doğum günü pastalarındaki mumları birlikte üfleyen futbolcular, arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Sivasspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 23:49