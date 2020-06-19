Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 6. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

19.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:08
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 6. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 6. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 6. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 5 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi. Sivasspor’da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivasspor, Futbol, Spor, Haber

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