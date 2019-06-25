25.06.2019 09:40
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Sivasspor'da Aaron, an meselesi

Sivasspor

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Ümraniyespor'da forma giyen Aaron Appindangoye'yi kadrosuna katması an meselesi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor , Ümraniyespor'da forma giyen Aaron Appindangoye'yi kadrosuna katması an meselesi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG. Sivasspor, Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Aaron Appindangoye transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. 2010 yılında futbola başlayan Gabonlu oyuncu defans bölgesinde forma giyiyor. Ümraniyespor'da geçen sezon 29 maçta görev alan Appindangoye, 1 kez asist yaparken, sezon boyunca 2 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırıldı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İHA
Sivasspor , Güncel

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