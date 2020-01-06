Haberler » Spor » Sivasspor'da Abdul Khalili an meselesi - Spor

Sivasspor'da Abdul Khalili an meselesi

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Sivasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

06.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:30 Sivasspor'da Abdul Khalili an meselesi
Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan , devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sivasspor'un, forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı. - SİVAS

Abdul Khalili, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:35   Antalyaspor'da Tamer Tuna imza attı - Spor
15:33   Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak - Spor
15:32   Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı - Spor
15:31   Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı - Spor
15:30   2020 Dakar Rallisi - Spor
15:27   Loris Karius'un sezon sonunda Liverpool'a döneceği iddia edildi - Spor
14:40   Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor - Spor
14:06   Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor - Spor
13:50   Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı - Spor
13:00   Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi - Spor
6.01.2020 15:38:08