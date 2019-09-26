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Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.09.2019 21:02Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanya Cengiz Urfalıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Alanya, Spor

Kaynak: AA

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