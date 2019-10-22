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Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

22.10.2019 12:50Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
Öte yandan, Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara başarı diledi.

Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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