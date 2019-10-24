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Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

24.10.2019 16:08
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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