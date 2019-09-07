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Sivasspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

07.09.2019 14:15 Sivasspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan ekip, ana bölümde ise yarım sahada maç yaparak antrenmanı tamamladı.
İdmanda milli takım kampında bulunan Emre Kılınç yer almazken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa ve Muammer Yıldırım kaleci antrenörü Cengiz Birgen nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı.
Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dostluk maçında karşılaşacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Başakşehir, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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