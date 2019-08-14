Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Kaynak: AA
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Adalesinde çekme olan Mustapha Yatabare, idmanı yarıda bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.