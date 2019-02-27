27 Şubat 2019, 15:23
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Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, sürat, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan oyuncular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Sivasspor, Bursaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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