Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon, sürat, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan oyuncular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Kaynak: AA