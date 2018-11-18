Sivasspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular gruplar halinde çalıştı. Futbolculardan Robinho
, Arouna Kone, Carl Medjani
, Ziya Erdal
ve Douglas Santos salonda çalışırken, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.
Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.
İdmanda, sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar
ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş
fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor,Çaykur Rizespor
18 Kasım 2018 Pazar 15:02