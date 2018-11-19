Sivasspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra topla çalışmalara geçildi.
Ardından pas çalışması yapan futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
İdmanda, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş
fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor,Çaykur Rizespor
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:54