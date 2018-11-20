Sivasspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıp, iki grup halinde yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmanda orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Halil Rifat Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri de idmanı ziyaret ederek, futbolculara tatlı ikramında bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.