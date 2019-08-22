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Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22.08.2019 14:02 Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından oyuncular, minyatür kale maçı yaptı.
Futbolcular antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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