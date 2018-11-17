Sivasspor'da Çaykur Rizespor Mesaisi

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
İdmana izinli Carl Medjani
ile sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş
katılmadı.
Sivasspor,Çaykur Rizespor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:02