17 Kasım 2018, 15:02
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Sivasspor'da Çaykur Rizespor Mesaisi

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İdmana izinli Carl Medjani ile sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmadı. Sivasspor,Çaykur Rizespor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:02



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