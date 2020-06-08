Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

08.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:43
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Caner Osmanpaşa ile Fatih Aksoy'un, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Sivasspor, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Genelev patroniçesi Manukyan’ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Haber
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas’ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Haberler››Güncel››Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı - Haber 14:39: Kuzey Kore, Güney Kore'nin irtibat ofisine yaptığı aramaya ilk kez cevap vermedi - Haber 14:38: Bilecik'te yeni yapılacak mezarlık yeri belli oldu - Haber 14:38: İZMİR-Koronavirüs'le halay çekenler araştırılıyor - Haber 14:37: Eski Sanayi Sitesi sokakları yepyeni oldu - Haber 14:26: Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı - Ekonomi 14:21: Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti - Haberler 13:44: Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor - Haberler 13:11: Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü - Haber 12:59: Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek - Haber