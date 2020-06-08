Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor - SİVAS
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
08.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:43
Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Caner Osmanpaşa ile Fatih Aksoy'un, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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