Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

01.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:53
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 günlük iznin ardından basına kapalı kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra futbolcular 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sivasspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Sivasspor, Spor, Haber

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