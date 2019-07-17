17.07.2019 18:49
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Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Emre Kılınç, ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Emre Kılınç, ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcu Emre Kılınç antrenman sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlandı.
Emre, sağ elmacık kemiğinde oluşan kırık nedeniyle Ankara'da operasyon geçirdi.
Ameliyatı gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut, futbolcunun sağ elmacık kemiğindeki çökme kırığının düzeltildiğini belirtti.

Emre Kılınç, Sivasspor'un Hollanda kampı sonrası takımla çalışmalara başlayacak.
Kaynak: AA
Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

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