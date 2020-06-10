Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

10.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:30
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Erdoğan'ın sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde, 26 yaşındaki futbolcu, kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.
Sivasspor'un 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Erdoğan, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.
Açıklamada, "Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi. Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt’un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivasspor, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Bayern Münih’in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı’yı kazanmak istiyor Spor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF’ye gidiyor Spor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Fenerbahçeli yönetici Baki’den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Spor
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Sivasspor, Galatasaray’ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Spor
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran’da açıklayacak Spor
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi Spor
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe’den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere’de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım Spor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Haberler››Spor››Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:14: Boksta dev buluşma: Anthony Joshua ve Tyson Fury - Spor 19:11: Bundesliga'daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Spor 19:07: Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor 19:01: Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları 12 Haziran Cuma günü belli olacak - Spor 19:01: Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak - Spor 18:51: Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur - Spor 18:33: İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı - Spor 16:58: İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak - Ekonomi 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber