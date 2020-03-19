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Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.

19.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:57
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'da futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp toplantı salonunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
Toplantıda, solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan koronavirüsün insan üzerindeki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Koronavirüsün çok hızlı yayıldığını belirten Büyüktuna, virüsün 2 ile 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğini aktardı.
Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Büyüktuna, "Düşmeyen ateş, kuru öksürük ve 5 ile 6'ncı günden sonra kontrol edilemeyen nefes darlığı... Bazı hastalarda çok hafif de olsa boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu görülmüştür." açıklamasında bulundu.
Büyüktuna, kişisel temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğini, havaların ısınmasıyla virüsün canlı kalma süresinin azalacağını ancak dünyada güney yarım kürede kış yaşanacak olması nedeniyle virüsün tamamen ortadan kalkmasının beklenmediği ifade etti.
Programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da yer aldı.
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Sivasspor’da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS
Etiketler : Koronavirüs, Sivasspor, Spor

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