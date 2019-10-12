Haberler » Spor » Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

12.10.2019 20:56Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:48 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
21:42 Simone Biles'ten büyük başarı
21:31 İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
21:26 Bakan kasapoğlu, ibrahim çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti
21:23 Antalyaspor, hazırlık maçında fc desna chernihiv'i mağlup etti
21:22 İbrahim çolak dünya şampiyonu
21:14 Paris Saint-Germain Academy Turkey'in 7. merkezi açıldı
12.10.2019 21:50:56