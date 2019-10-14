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Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

14.10.2019 19:32Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmanda futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.
İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye, izinli Hugo Vieira ve sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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