Haberler » Spor » Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

16.10.2019 12:01Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdman, ısınma, açma ve germe hareketlerin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

Öte yandan Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çalımbay, öğrencilerle bir süre top oynadı.
Sivasspor, Galatasaray maçı için yarın sabah İstanbul'a hareket edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:12 Mustafa Kaplan: "Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik..."
14:12 Falcao ve Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi!
14:04 Almanya'da Türk amatör takımlarında 'asker selamı' alarmı!
14:05 Aydın evinde firesiz başladı
14:01 Karşıyaka'ya özel 'susmayan forma'
14:00 Gençlerbirliği taktik çalıştı
13:57 Dirk Kuyt: "O sene, bu sene!"
16.10.2019 14:20:46