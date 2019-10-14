Haberler » Spor » Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14.10.2019 19:50
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
İdmanda daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao, günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama, tedavisinin ardından koşulara başlarken, Mario Lemina fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Adem Büyük ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:27 Dünya Şampiyonu Cimnastikçi İbrahim Çolak, İzmir'de coşkuyla karşılandı
20:20 UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak
20:20 Futbol: Uluslararası Üçlü Turnuva
20:18 Neymar bir ay futbol oynayamayacak
20:16 Dünya şampiyonu Çolak'a coşkulu karşılama
20:12 Fenerbahçe'ye üç müjde birden!
20:06 Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
14.10.2019 20:29:21