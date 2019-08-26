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Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor

Süper Lig'in 3. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

26.08.2019 16:45 Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor
Süper Lig'in 3. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yarın saat 18.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, Gazişehir Gaziantep için hazırlıklarına başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
(İHA)

Lütfullah Bilgin, Sivasspor, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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