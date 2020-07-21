Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün top başı yaparak ligin 34. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS