23 Kasım 2018, 15:47
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Sivasspor'da Hakan Keleş'in İlk Yarı Hedefi 23 Puan

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçirmesi nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktör Hakan Keleş ile ligin ilk yarısını 23 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı-beyazlı ekibin başında  ilk kez sahaya çıkan Keleş, takımının bu maçı 2-1 kazanmasıyla futbol kamuoyunun  dikkatini çekti. Sivasspor Yönetim Kurulu, alınan bu başarılı sonucun ardından  teknik direktörlük arayışlarını sonlandırarak, takımı yardımcı antrenör Hakan  Keleş'e emanet etti.
Futbolculuk döneminde forvet olarak Edirnespor, Bursaspor,  Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giyen  Keleş, teknik direktörlük kariyerinde de önemli başarılara imza atmayı arzuluyor.
Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna  ile yollar ayrıldıktan sonra, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, ligin  12. haftasındaki Beşiktaş maçına takımı kendisinin hazırlamasını istediğini  anımsattı.
Maçlarda iyi oynayan kırmızı-beyazlı takımın bunu sonuca  yansıtamadığını vurgulayan Keleş, Beşiktaş maçı öncesinde takımda pozitif bir  hava oluşturduklarını söyledi. Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini, kazanmak için  takımdaki herkesi inandırdıklarını dile getiren Keleş, güzel bir oyunla hak  ettikleri bir galibiyet aldıklarını anlattı.
Takımın başında ilk kez görev almasının heyecanını yaşadığını aktaran  Keleş, Beşiktaş maçında bu heyecanını takıma yansıtmamaya çalıştığını vurguladı.
Sivasspor'da, teknik direktör Samet Aybaba döneminde göreve  başladığını, takımın oluşumu içerisinde son 2 sezondur hep bulunduğunu dile  getiren Keleş, "Bu oluşumun içerisinde hep vardım. Oyuncuların araştırılmasında,  izlenmesinde hep vardım. Kurduğum takım diyebiliriz, hepsinde emeğim var çünkü."  ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş maçında yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz"
Ligin ilk yarısının sona ermesine 5 maç kaldığına işaret eden Keleş,  şöyle devam etti:
"Bu maçlardan 3'ü içeride, 2'si ise deplasmanda. İç sahada iyi oynayan  bir takımız ancak bu sene şanssızlıklar yaşadık. Geçen sezon evimizde bir tek  Fenerbahçe'ye mağlup olduk ve uzun zaman mağlup olmadık. Bu yüzden içeride puan  kaybına tahammül etmememiz gerekiyor, kalan 3 maçımızın üçünden de puan almamız  lazım. Bunları kazanarak deplasmanda da Medipol Başakşehir ve Galatasaray  maçlarından da puan almak istiyoruz. Ligin ilk yarısı için hedeflediğimiz puan  23, üstüne çıkabilirsek ligi iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum."
Geçen sezonu 7. sırada bitiren ve takıma önemli takviyeler yapan  kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon hedeflenen yerde olmadığını dile getiren Keleş,  "Sıralamada 7'nin üzerine çıktığımız zaman hedeflediğimiz yere geleceğiz." dedi.
İlk hedefinin Sivasspor'u puan cetvelinde üst sıralara taşımak  olduğunu anlatan Keleş, "Ligde Çaykur Rizespor maçımız var, bunu geçip önümüze  maç maç bakacağız. Beşiktaş maçında yakaladığımız havayı, mücadele ruhunu aynı  şekilde sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçını da inşallah kazanarak  yolumuza bakacağız." diye konuştu.
Hakan Keleş, yardımcı antrenörlük ve futbolculuk döneminde birçok  teknik direktör ile görev yaptığını, kariyerinde teknik direktör Samet Aybaba'nın  çok ayrı ve özel bir yerinin bulunduğunu belirtti.
Tüm emeğini Sivasspor'un başarısı için harcamaya çalıştığına vurgu  yapan Keleş, taraftarlardan destek istedi.
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