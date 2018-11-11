Sivasspor'da Hakan Keleş Kulübede

Teknik Direktör Tamer Tuna
'yla hafta içinde yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor
'da takımın başında Hakan Keleş
sahaya çıktı.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligin son sıralarına gerileyen Demir Grup Sivasspor, hafta içinde Teknik Direktör Tamer Tuna'yla yolları ayırmıştı. Tuna'nın ayrılmasının ardından henüz teknik adamlık konusunda herhangi bir isimle anlaşmaya varamayan kırmızı-beyazlılarda takımın başında Hakan Keleş yer aldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesindeki maç bilgilerinde ve karşılaşma öncesinde basın mensuplarına dağıtılan esame listelerinde, Sivasspor'un Teknik Sorumlu kısmı boş kaldı. - İSTANBUL
Tamer Tuna,Sivasspor,Hakan Keleş
11 Kasım 2018 Pazar 20:45