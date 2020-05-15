Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

15.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:05
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, dayanıklılık, çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.
Sivasspor takımı antrenmanlarını, gruplar halinde ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyarak yapıyor.
Diğer yandan futbolcular yarın tesislerde Kovid-19 testinden geçecek. Sivasspor’da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Haber

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