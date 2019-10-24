Haberler » Güncel » Sivasspor'da hırslı antrenman

Sivasspor'da hırslı antrenman

D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

24.10.2019 14:45Sivasspor'da hırslı antrenman
D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada çift kale maç yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Yiğidolar yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Antalyaspor, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16 AP'den YPG/PKK yanlısı karar
15:16 KAYSO'dan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine eğitim desteği
15:15 - Rusya Hava Savunma Sistemlerini İlk Kez Yabancı Bir Ülkede Kullanacak
15:14 Teknopark'ta öğrencilere "robotik kodlama" eğitimi verilecek
15:14 Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
15:14 Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi
15:14 Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
24.10.2019 15:16:52