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Sivasspor'da hırslı antrenman

- Sivasspor'da hırslı antrenman Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyorSİVAS - D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

24.10.2019 21:40
- Sivasspor'da hırslı antrenman
Sivasspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
SİVAS - D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada çift kale maç yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Yiğidolar yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
Sivasspor'da hırslı antrenman

Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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