- Sivasspor'da hırslı antrenman

- Sivasspor
'da hırslı antrenmanSivasspor, Antalyaspor
maçına hazırlanıyor
SİVAS - D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada çift kale maç yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.Yiğidolar yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.Sivasspor ile Antalyaspor 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.