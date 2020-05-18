Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı - SİVAS

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

18.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:44
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte, ikinci grupta yer alan futbolcular iki günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek. Sivasspor’da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Spor, Haber

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