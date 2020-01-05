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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:28 Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
Demir Grup , Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'te kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: AA

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