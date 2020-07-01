Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
01.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:40
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bir grup dayanıklılık çalışması yaparken, diğer grup ise dar alan pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Haber
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