Sivasspor'da Kayseri maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da Kayseri maçı hazırlıkları başladı
24.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:31
Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 28 Haziran Pazar günü saat 18.30'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haber

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