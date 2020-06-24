Sivasspor'da Kayseri maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
24.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:31
Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 28 Haziran Pazar günü saat 18.30'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İHA
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