Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapan futbolcular, pas çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.Antrenmanda bir süre takım arkadaşlarıyla çalışan ve sakatlığı bulunan Muhammet Demir, daha sonra fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptı.Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın 29 yaşına girmesi nedeniyle doğum günü pastası kesti.