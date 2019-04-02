02 Nisan 2019, 13:47
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Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Savunma oyuncusu Ziya Erdal, yaşadığı hafif sakatlıktan dolayı antrenmanı yarıda bıraktı.

Sakatlığı bulunan golcü oyuncu Muhammet Demir ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sivasspor, Kayserispor, Spor
Kaynak: AA



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