Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.Tedavileri süren Ziya Erdal ile Muhammet Demir, idmanda takımdan ayrı çalıştı.Antrenmanı ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe ve kurum çalışanları, futbolcular ile teknik heyete Kayserispor maçında başarı dileyerek tatlı ikram etti.