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Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

17.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:56
Demir Grup , Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda fazla forma şansı bulamayan oyuncular, 19 Yaş Altı takımıyla hazırlık maçı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalıştı.
Hazırlık karşılaşmasını Sivasspor A Takımı, 3-0 kazandı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.
İdmanı ziyaret eden AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kayserispor karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi.
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA


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