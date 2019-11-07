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Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

07.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:26 Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı. - SİVAS

Sivasspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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