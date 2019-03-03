Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor
'a 3-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor
'da kötü gidişat sürüyor.
Ligin 21. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 22. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 4-2, geçen hafta sahasında Antalyaspor
'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, kötü gidişi dün Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta da sonlandıramadı.
Ligde 9 haftadır kazanamayan rakibine 3-2 yenilen Sivas ekibi, üst üste 3. kez sahadan puansız ayrıldı.
Son 3 haftada kalesinde 9 gol gören ve 5 kez fileleri havalandıran Demir Grup Sivasspor, 31 puanda kaldı.
Zorlu maçlar bekliyor
Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 10 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.
Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor
, İstikbal Mobilya Kayserispor
, Beşiktaş
, Medipol Başakşehir
ve Galatasaray
ile karşılaşacak.
Sivasspor, deplasmanda ise Fenerbahçe
, Atiker Konyaspor
, Çaykur Rizespor
, Göztepe ve MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak.
Antalyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Spor
Kaynak: AA